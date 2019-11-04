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Kazada ölen kuzenler yan yana defnedildi

Kazada ölen kuzenler yan yana defnedildiGAZİANTEP - İslahiye hafriyat yüklü kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden kuzenler dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

04.11.2019 18:05
Kazada ölen kuzenler yan yana defnedildi
GAZİANTEP - İslahiye hafriyat yüklü kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden kuzenler dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Gece İslahiye-Kilis karayolunun Yolbaşı Mahallesi yakınlarında meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Metin Kara ve kuzeni Ahmet Yılmaz kaldırıldıkları hastaneden yaşamlarını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden kuzenlerin cenazesi, bugün akrabaları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.
Kuzenler, Yeni Mahalle'de gerçekleşen cenaze merasiminin ardından İslahiye Mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Kazada ölen kuzenler yan yana defnedildi

İslahiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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