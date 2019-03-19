Kazada Ölen Lise Öğrencisi Toprağa Verildi

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okul çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede ölen lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.Eskihisar Mahallesindeki Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi Melike Küçükgökcen (15), dün okul çıkışı Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yürüdüğü sırada Sevindik Mahallesi'nde Denizli - Ankara kara yolu üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştı.Bu sırada R.A'nın kullandığı 20 NG 099 plakalı otomobilin çarptığı Küçükgökcen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Küçükgökcen'in cenazesi, Karşıyaka Tunalı Camisinde öğleyin kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığında toprağa verildi.Cenaze törenine, babası Hüseyin, annesi Serpil ve erkek kardeşi Mehmet Küçükgökcen ile okul arkadaşları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü R.A, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.