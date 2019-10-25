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Kazada ölen lise öğrencisi toprağa verildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

25.10.2019 16:58Kazada ölen lise öğrencisi toprağa verildi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, dün Büşra Gülaçtı'nın kullandığı otomobil, Adapazarı-Yenikent duble yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ve yanında bulunan kardeşi lise öğrencisi 16 yaşındaki Esra Gülaçtı yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Esra Gülaçtı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Büşra Gülaçtı'nın ise tedavisi sürüyor.
Hastane morgundan alınan Gülaçtı'nın cenazesi, Karaman 17 Ağustos Camisi'ne getirildi.
Gülaçtı'nın babası Ali Gülaçtı, burada taziyeleri kabul etti. Gülaçtı'nın ailesi ve yakınlarıyla okul arkadaşları ve öğretmenlerinin üzüntülü olduğu görüldü.
Sakarya Baykuş İzcilik Kulübü üyesi olan Gülaçtı'nın izci arkadaşları da izci kıyafetleriyle tabutun başında izci selamı verdi.
Esra Gülaçtı'nın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da Gülaçtı'nın ölümüne ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesajında, öğrencinin vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Durmuş, eğitim camiası başta olmak üzere, öğrencinin ailesine, okul yöneticilerine, öğretmenlerine, sınıf arkadaşlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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