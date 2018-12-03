Kazada Ölen Matematik Öğretmenini Öğrencileri Uğurladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:40



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:40

Denizli'de geçtiğimiz hafta sonu otomobiliyle kaza geçirerek hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ömer Gündoğar, öğrencilerinin ve meslektaşlarının katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Öğrencileri öğretmeninin tabutu başında beklerken, Gündoğar'ın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.Geçtiğimiz gün Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 03.00 sıralarında 20 HH 359 plakalı otomobiliyle beton bariyerlere çarpan Ömer Gündoğar (30), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yorga Hacı Fatma Topalan İlkokulu'nda matematik öğretmeni olan Ömer Gündoğar'ın cansız bedeni Tavas Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün Nikfer Mahallesi'nde toprağa verildi.Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilen Gündoğar'ın cenazesine Tavas Kaymakamı Recep Öztürk, meslektaşları, öğrencileri ve yakınları katıldı.Cenazede, Gündoğar'ın öğrencileri öğretmenlerinin tabutunun başından ayrılmadı, cenaze namazında en ön safta namaz kıldı.Gündoğar'ın yakınları ise cenazede gözyaşlarına boğuldu. Bir yakınının, "Ömerim yalnız gitmesin, biz de gidelim" sözleri yürek dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Gündoğar'ın tabutu yaklaşık 2 kilometre boyunca omuzlarda taşınarak mezarlığa götürülerek toprağa verildi. - DENİZLİ