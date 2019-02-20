Kazada Ölen Mert'in İsmi Müzik Sınıfında Yaşatılacak

Kaynak: İHA

Zonguldak'ta 5 yıl önce meydana gelen kazada işçi servisinin altında motosikletiyle 10 metre sürüklenerek hayatını kaybeden 23 yaşındaki Mert Çebi'nin ismi babasının yaptırdığı müzik sınıfında yaşatılacak.23 yaşındaki Mert Çebi, 21 Şubat 2014 günü yeni aldığı 67 DU 859 plakalı motosikletiyle Zonguldak-İstanbul karayolu üzerinde seyrederken, G.G. idaresindeki 34 GG 5287 plakalı otomobille çarpıştıktan sona karşı şeride geçerek İ.K.'nin kullandığı 67 ND 038 plakalı işçi servisinin altında 10 metre sürüklenerek hayatını kaybetmişti.Oğlunun odasındaki piyanosunu çalmaya başlamasıyla birlikte müziğe olan ilgisini artıran baba Mehmet Çebi, oğlunun adını Yayla İlkokulu'nda yaşattı. Okulun müzik sınıfını yeniden dizayn ettirdi. Sınıfa piyano, gitar, elektronik davul gibi müzik aletlerinin yanı sıra sınıfın tefrişatını da yaptıran baba Mehmet Çebi ve beraberindekiler sınıfın açılışını törenle gerçekleştirdi.Öğrencilerin müzik dinletilerinin de yer aldığı açılış töreninde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da baba Çebi'ye plaket ve teşekkür belgesi verildi. Törende duygu dolu anlar yaşayan baba Mehmet Çebi, "Mert 8 yaşından beri müzikle uğraşıyordu. İyi bir müzisyen oldu. İyi bir öğrenci oldu. O'nu güzel yetiştirdik. Sonra elim bir kaza sonucu kaybettik. Evde piyanosu vardı. Piyano dururken ben de onun hatırasına piyano öğreneyim dedim. Oğlumun peşinden gitmeye çalıştım. Her çocuk babasının peşinden gider bende tersi oldu. Oğlumun peşinden gitmeye çalıştım. Müzikle tanıştım, Piyano hocam okulda böyle bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Oğlumun anısını yaşatmak için eşimle konuştum. Biz de destek olmak için bu işe giriştik. Güzel bir iş oldu. Çok mutluyuz. Sınıfa oğlumuzun adının verilmesi için de mutluyuz. Müzik öğretmenimize de çok teşekkür ediyorum" dedi.Öte yandan açılış törenine Mert Çebi'nin annesi Özlem Çebi, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve davetliler katıldı. - ZONGULDAK