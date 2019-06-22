22.06.2019 16:50
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Kazada ölen Mustafa Can, toprağa verildi

Kazada ölen Mustafa Can, toprağa verildi

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarpan motosikletten düşerek hayatını kaybeden Mustafa Can Akdoğan (21), son yolculuğuna uğurlandı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarpan motosikletten düşerek hayatını kaybeden Mustafa Can Akdoğan (21), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Atça Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Atça yönüne giden Mustafa Can Akdoğan yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarpıp devrildi. Karşı şeride uçan motosikletin sürücüsü Akdoğan, araçtan düşerek metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Akdoğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Akdoğan'ın cenazesi bugün morgdan alınarak Sultanhisar'daki Merkez Camii'ne getirildi. Burada  öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Akdoğan, Sultanhisar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Aydın
Kaynak: DHA
Atça , Aydın , Sultanhisar , Güncel

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