31.05.2019 15:19
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Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da indiği minibüsün arkasından dolandığı esnada karşı yönden gelen bir başka minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Aysel Akın adlı öğretmen, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yalova'da görev yaptığı okulun önünde, bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Aysel Akın (37), oğulları Uygar (5) ve Berkan'ın (7)da saf tuttuğu cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova'da sınıf öğretmeni olan iki çocuk annesi Aysel Akın, minibüs ile görev yaptığı Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mevlana İlkokulu'na gitti. İndiği minibüsün arkasındaki yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Akın'a, karşı yönden gelen bir başka minibüs çarptı. Kazada, metrelerce sürüklenip, başını yere çarpan Aysel öğretmen ağır yaralandı. Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Akın'ın iç kanama geçirdiği tespit edildi. İki gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Akın, dün hayatını kaybetti.

ANNELERİNİ UĞURLADILAR

Aysel öğretmen için bugün Yalova Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı eş Hasan Akın'ın çocukları Uygarve Berkan ile katıldığı cenazede hala Semiha Akın, yeğeninin tabutu başında sinir krizi geçirdi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazında Uygar ve Berkan da anneleri için saf tuttu. Aysel öğretmen, Yalova Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
Yalova, 3. Sayfa

YORUMLAR (14)
ZZZ: Bayramda suriyeliler ülkerine gidip geliyorlar. hani can guvenlikleri yoktu?Bu hükümet Suriyeli meselesi yuzunden batacak
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MAİN: minibüs şöförü serbest bırakılmıştır eminim.
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KAZASIZ KUL OLMAZ EKİBİ: Allah rahmet eylesin
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SERKAN ADANALI: ALLAHIM rahmet eylesin çok erken bir olüm olmuş çocuklarıda var şimdi onlar annesiz çok zorlanırlar mekanı cennet olsun inşallah
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