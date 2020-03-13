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Kazada ölen Samsunlu uzman onbaşı toprağa verildi

Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Ali Genç, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

13.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:58
Kazada ölen Samsunlu uzman onbaşı toprağa verildi
Konya 'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Ali Genç, memleketi Samsun 'da toprağa verildi.

Uzman onbaşı olarak göreve yeni atanan 21 yaşındaki Ali Genç ve 26 yaşındaki arkadaşı Mücahit Öktem, Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki iki günlük eğitimlerinin ardından yeni görev yerleri Beyşehir ilçesi Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderken trafik kazası geçirmişti. Trafik kazasında hayatlarını kaybeden Uzman Onbaşı Ali Genç ve Mücahit Öktem, düzenlenen törenle beraber dün memleketlerine uğurlandı. Samsun'un Terme ilçesinde ikamet eden Uzman Onbaşı Ali Genç'in cenazesi Terme Yenidoğan Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Yenidoğan Mahallesi Dörtyol Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzman Onbaşı Ali Genç'in cenazesi askeri tören ile birlikte Örencik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Ali Genç, Samsun, Konya, 3. Sayfa

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