Kazada Ölen Şehit Annesinin Cenazesi Toprağa Verildi

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Rize'de, 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Fikret Metin Öztürk'ün trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Hanume Öztürk'ün cenazesi toprağa verildi.Şehit annesi Hanume Öztürk'ün için Kalkandere Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, çocukları Muhammet ve Şaban Öztürk ve diğer yakınlarının yanı sıra Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz, Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.Öztürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.İyidere ilçesi Denizgören köyünde dün Dursun Ali Akbulut yönetimindeki 53 T 6006 plakalı otomobil, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak ağaca çarpmıştı. Sürücü Akbulut ile Hanume Öztürk (81) ve kızı Meryem Barın (56) yaralanmıştı. Öztürk, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.Kazanın, Hanume Öztürk'ün diyaliz tedavisinden Kalkandere ilçesindeki evine dönüşü sırasında meydana geldiği belirtilmişti.