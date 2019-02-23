Kazada Ölen Şehit Annesinin Cenazesi Toprağa Verildi

Rize
'de, 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Fikret Metin Öztürk
'ün trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Hanume Öztürk'ün cenazesi toprağa verildi.
Şehit annesi Hanume Öztürk'ün için Kalkandere Merkez
Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, çocukları Muhammet ve Şaban Öztürk
ve diğer yakınlarının yanı sıra Vali Kemal Çeber, AK Parti
Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak
, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz, Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım
, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, MHP
İl Başkanı İhsan Alkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öztürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. İyidere
ilçesi Denizgören köyünde dün Dursun Ali Akbulut
yönetimindeki 53 T 6006 plakalı otomobil, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak ağaca çarpmıştı. Sürücü Akbulut ile Hanume Öztürk (81) ve kızı Meryem
Barın (56) yaralanmıştı. Öztürk, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.
Kazanın, Hanume Öztürk'ün diyaliz tedavisinden Kalkandere ilçesindeki evine dönüşü sırasında meydana geldiği belirtilmişti.
Metin Öztürk, Rize, Güncel
Kaynak: AA