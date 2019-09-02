Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 30 Ağustos'ta satışa çıkardığı motosikletiyle ertesi günü otomobille çarpışarak hayatını kaybeden sözleşmeli er memleketinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

02.09.2019 17:18 Kazada ölen sözleşmeli er, askeri törenle uğurlandı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 30 Ağustos'ta satışa çıkardığı motosikletiyle ertesi günü otomobille çarpışarak hayatını kaybeden sözleşmeli er memleketinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ölen otomobil sürücüsü ise aynı ilçedeki başka bir köyde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Yalvaç - Senirkent yolundaki Akköprü mevkiinde meydana geldi. İzmir'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Piyade Sözleşmeli Er olarak görev yapan İsmail Koyutürk (24) yönetimindeki 15 RA 596 plakalı motosiklet ile Süleyman İnci (57) idaresindeki 34 UH 0405 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kasklı motosiklet sürücüsü Koyutürk olay yerinde, otomobil sürücüsü İnci ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Koyutürk'ün kullandığı motosikletini ise kazadan 1 gün önce (30 Ağustos) Facebook üzerinden satışa çıkardığı öğrenilirken, bu durum yürek burkan acıyı ise ikiye katladı.

Askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Piyade sözleşmeli er Koyutürk için bugün öğle vaktinde askeri tören düzenlendi.

Koyutürk'ün cenazesi memleketi Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlılar köyünde kılınan namazın ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Diğer yandan, aynı kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü İnci'nin cenazesi ise Yalvaç'a bağlı Sücüllü köyünde toprağa verildi. - ISPARTA

Isparta, Yalvaç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:45   Otomobili ile sürüye daldı 10 koyun telef oldu
00:29   Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı
23:50   Otomobil 170 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
23:28   Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördü
23:27   - Park kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
23:04   Şişli'deki silahlı kavga
23:03   Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı