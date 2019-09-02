Haberler» Güncel» Haber

Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren sözleşmeli er İsmail Koyutürk, toprağa verildi.

02.09.2019 20:54
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren sözleşmeli er İsmail Koyutürk, toprağa verildi.
Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca alınan Koyutürk'ün cenazesi, Mısırlı köyündeki babaevine getirildi.
Koyutürk'ün naaşı, meydanda kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Güllü ve baba Ahmet Koyutürk'ü, askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı.
Törene, Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, İzmir Foça Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsal Çaypınar, Eğirdir Merkez Piyade Alay Komutanı Albay Ümit Koçak ve vatandaşlar katıldı.
İzmir'de görev yapan ve yıllık izin için memleketi Yalvaç'a gelen sözleşmeli er İsmail Koyutürk'ün (24) kullandığı 15 RA 596 plakalı motosiklet, dün, Körküler Kavşağı'nda, Süleyman İnci (57) yönetimindeki 34 UH 0405 plakalı otomobille çarpışmış, Koyutürk olay yerinde, İnci de kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
İnci'nin cenazesinin de Yalvaç'a bağlı Sücüllü köyünde toprağa verildiği öğrenildi.
Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi

Isparta, Yalvaç, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:18   Dışişleri bakanlığı'ndan 'kolombiya' açıklaması
00:14   ABD'de teknede yangın: 4 ölü
00:10   Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
00:06   Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
00:05   Dışişleri Bakanlığından 'FARC' açıklaması
00:04   Lübnan ekonomik OHAL ilan etti
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2019