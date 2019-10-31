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Kazada ölen üniversite öğrencisi anıldı

Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Emel Duruduygu için anma programı düzenlendi.

31.10.2019 13:06Kazada ölen üniversite öğrencisi anıldı
Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Emel Duruduygu için anma programı düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programına Rektör Danışmanı ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Taner Çifçi, akademisyenler, öğrenciler ve Duruduygu'nun ailesi katıldı.
Anma programı Doç. Dr. Mustafa Önder'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Öğretim Görevlisi Asuman Bilbay, "Gönül isterdi ki burada daha farklı amaçlarla toplanmış olalım daha mutlu günlerde. Ama Emel'i yad etmek için bir aradayız, 4 yıl boyunca derslerine girdim. Onu hep hanımefendiliği, kibarlığı, saygısı ve sevgisiyle hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.
Dekan Yardımcısı ve Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Çifçi ise Duruduygu'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Her öğrencimiz bizim için kıymetli. Kaybettik diye değil, her zaman kıymetli. Sadece ağaç dikiminde değil farklı etkinlikler yaparak adını her zaman yaşatacağız. Rabbim sizlere sabır versin." açıklamasında bulundu.
Sivas'ta 18 Ekim'de Eğri Körü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu, otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Emel Duruduygu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, halk otobüsü sürücüsü ise yaralanmıştı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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