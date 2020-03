Kazada ölen üniversiteli İrem Su için helva dağıtıldı

BURDUR'da geçen yıl 13 Mart günü trafik kazasında yaralandıktan bir gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) ölüm yıl dönümünde dua edilip, helva dağıtıldı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda geçen 13 Mart sabahı yaşanan kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki otomobil ile Uzman Çavuş Emre Esmer'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, yanında bulunan İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Ağır yaralı halde Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Isparta'ya sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Uzman Çavuş Emre Esmer'in, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, tutuklandı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emre Esmer, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın temyiz edilmesi üzerine ceza, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nce 7 yıl 6 aya düşürüldü.

DUA EDİLDİ HELVA DAĞITILDI

İrem Su Akkaya ölüm yıl dönümünde, MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi önünde anıldı. Akkaya'nın sınıf arkadaşları adına konuşan Eda Nur Soylu, "Ölümlerin hepsi acı. Kazayı ilk duyduğumuzda aramıza döner diye düşündük. Bize öyle güzel gülüyor, öyle güzel bakıyordu ki, İrem Su ile ölüm kelimesini birbirine yakıştıramadık. Her an sınıf kapısından girecek ve bize her zamanki gibi 'günaydın' diyecek gibi. Keşke sen burada olsaydın da ben bu konuşmayı yapmasaydım, keşke biz burada toplanmış olmasaydık. Biliyorum ki İrem Su bizi duyuyor, hissediyor bizim onu ne kadar çok sevdiğimizi biliyor. Leyla annemiz ve Halil babamız bize emanet. Sen huzur içinde uyu" diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Atmaca'nın ettirdiği duaların ardından İrem Su Akkaya için helva dağıtıldı. Anmaya, İrem Su Akkaya'nın babası Halil Akkaya, annesi Leyla Akkaya, teyzesi Selda Avcı, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karaca, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Sekreteri Kani Ziya Gökalp, MAKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkaı Mehmet Şimşek ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

