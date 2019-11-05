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Kazada ölen üniversiteli Mustafa gözyaşlarıyla uğurlandı

KIRIKKALE'de otomobilin TIR'a arkadan çarparak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mustafa Karakaya (19) gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

05.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:11Kazada ölen üniversiteli Mustafa gözyaşlarıyla uğurlandı

KIRIKKALE'de otomobilin TIR'a arkadan çarparak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mustafa Karakaya (19) gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a giden Harun Dikçalı (22) yönetimindeki 58 BA 807 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Cafer Bulut'un kullandığı çimento malzemesi yüklü 06 JTS 68 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarpıp, ters dönerek yaklaşık 70 metre sürüklendi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Mustafa Karakaya hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü Harun Dikçalı ile Ebubekir Şahin (19), Şamil Buğrahan Dikbaş (19), Burak Ocak (20) ve Cihat Yıldırım (20) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Karakaya'nın cenazesi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilidi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Karakaya'nın cenazesi dün memleketi Sivas'a getirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojisi 2'nci sınıf öğrencisi Karakaya için bugün eğitim gördüğü okulda tören düzenlendi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, akademisyenler, Karakaya'nın yakınları ile arkadaşları katıldı. Törende Karakaya'nın annesi Dürüye Karakaya ile babası Orhan Karakaya oğullarının tabutunun başında gözyaşı döktü. Anne Karakaya oğlunun fotoğrafını öptü. Karakaya'nın okul arkadaşlarının da üzgün olduğu görüldü. Hayatını kaybeden Mustafa Karakaya'nın amatör futbolcu olduğu, 4 Eylülspor kulübünden 1 hafta önce  Sivasspor'un U19  futbol takımına transfer edildiği öğrenildi. Karakaya'nın 4 Eylülspor forması tabutunun üzerine konuldu. Karakaya'nın cenazesi Eğriköprü Mahallesi Kardeşler Camisinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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Kaynak: DHA

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