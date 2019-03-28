Kazada Ölen Üniversiteli Şeyma, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaynak: DHA

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde başka bir otomobille yarışırken takla atan otomobilde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç (22), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Şeyma Kılıç'ın arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası önünde meydana geldi. C.Y. yönetimindeki 58 FE 717 plakalı otomobille yarıştığı öne sürülen Yavuz Selim Coşkun (20) yönetimindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Coşkun ile yanındaki Emin Duha Özkaynakçı (20) ve üniversite öğrencileri Şeyma Kılıç ile ablası Büşra Esma Kılıç (24) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Şeyma ve Büşra Esma Kılıç kardeşler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sürücü Coşkun ve Emin Duha Özkaynakçı ise Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şeyma Kılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kazanın ardından diğer otomobilin sürücüsü C.Y. polis tarafından gözaltına alındı.TABUTUNDA DUVAKLA UĞURLANDICumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksek Okulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Şeyma Kılıç'ın cenazesi, hastanedeki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Kılıç'ın cenazesi Fatih Mahallesi'ndeki Kuba Camisi'ne getirildi. Cenazede Şeyma'nın tabutunun üzerine duvak örtülürken, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, genç kızın babası Faruk Kılıç'a başsağlığı dileklerini iletti.Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler, Şeyma'nın babası Faruk Kılıç, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sırasında baba Faruk Kılıç'ın üzgün olduğu, okul arkadaşlarının ise gözyaşı döktüğü görüldü. Namazının ardından Şeyma Kılıç'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.Şeyma Kılıç'ın ablası Büşra Esma Kılıç ile diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.- Sivas