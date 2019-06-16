16.06.2019 15:34
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Kazada ölen uzman çavuş, memleketi Bursa'da toprağa verildi

Kazada ölen uzman çavuş, memleketi Bursa

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan, memleketi Bursa'da toprağa verildi.
Nevşehir'de katıldıkları eğitimin ardından hafta sonu tatili için Mersin'e gitmek için yola çıkan Uzman Çavuş Serkan Çelik yönetimindeki 60 AS 123 plakalı otomobil, Tarsus- Adana istikametinde bariyerlere çarptı. Kazada, Uzman Çavuş Sinan Arslan ve Fatih Şahin hayatını kaybetti, sürücü Serkan Çelik ise ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uzman çavuşlardan Sinan Arslan'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde memleketi Bursa'ya getirildi. Sinan Arslan için bugün öğle namazının ardından Yıldırım Hacı İbrahim Altan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın devre arkadaşları ve yakınları katıldı.
Sinan Arslan'ın annesi Nafiye Arslan ve kız kardeşi Zeynep Arslan güçlükle ayakta durabildi. Arslan'ın devre arkadaşlarına sarılan acılı anne Nafiye Arslan, gözyaşlarına hakim olamadı. Namazın ardından Arslan, Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sinan Arslan'ın 11 kardeş olduğu, baba Şerif Arslan'ın ise 5 yıl önce mide kanserinden hayatını kaybettiği bildirildi.


- Bursa
Kaynak: DHA
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