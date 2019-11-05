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Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da bu hafta sonu yapılacak olan düğünü için memleketine gelen ve geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı.

05.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:23Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da bu hafta sonu yapılacak olan düğünü için memleketine gelen ve geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı.


Çorum'da görev yapan ve hafta sonu yapacağı düğün için izin alarak memleketi Ordu'ya gelen Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak (25), kullandığı 06 KB 4139 plakalı otomobil ile Korgan ilçesine bağlı Çayırkent Obası'nda şarampole devrildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Saymak'ın cenazesi, Korgan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Yaklaşık iki ay önce göreve başladığı öğrenilen ve bu hafta sonu düğünü olacak olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak, Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Cenaze törenine, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, askeri erkanlar, aile ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU


Korgan, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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