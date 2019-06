Kazada ölen uzman çavuş, Tokat'ta toprağa verildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Fatih Şahin, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunun Ashab-ı Kehf çıkışı yakınlarında meydana geldi. Nevşehir'de eğitim aldıktan sonra hafta sonu tatilini geçirmek için yola çıkan uzman çavuşların içinde bulunduğu, Serkan Çelik yönetimindeki 60 AS 123 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Çelik, ağır yaralanırken, meslektaşları Sinan Arslan ve Fatih Şahin yaşamını yitirdi. Mustafa ve Aynur Şahin çiftinin 5 çocuğundan, 10 aylık evli olan Fatih Şahin'in cenazesi, otopsi sonrası dün kara yoluyla memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2015 yılındaki operasyonda yaralanan ve tedavisinin ardından görevine döndüğü öğrenilen Fatih Şahin için öğle namazı sonrası Büyük Cami'de askeri tören düzenlendi. Törene Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu, Şahin'in yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Fatih Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze arabasına konuldu. Bu sırada eşi Şule Şahin, askerlerin taşıdığı tabuta ve fotoğrafına dokunarak, "Her şeyimsin, bir tanem" diyerek gözyaşı döktü. Şahin'in annesi Aynur Şahin ise "Beni de götür yavrum" diyerek, ağıt yaktı.

Uzman Çavuş Fatih Şahin'in cenazesi, Sarmadut Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

