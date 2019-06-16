KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ TOKAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde yaşanan kazada hayatını kaybeden Jandarma
Uzman Çavuş Fatih Şahin
memleketi Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün Tarsus-Adana- Gaziantep
(TAG) otoyolunun Ashab-ı Kehf çıkışı yakınlarında meydana geldi. Nevşehir
'de eğitim aldıktan sonra hafta sonu tatilini geçirmek için yola çıkan uzman çavuşların içinde bulunduğu Serkan
Çelik yönetimindeki 60 AS 123 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Çelik ağır yaralanırken meslektaşları Sinan Arslan
ve Fatih Şahin yaşamını yitirdi. Mustafa ve Aynur Şahin çiftinin 5 çocuğundan biri olan 10 aylık evli Fatih Şahin, otopsi işlemlerinin ardından dün karayolu ile memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. 2015'de Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde yaşanan Hendek operasyonlarında yaralanan ve tedavisinin ardından görevine döndüğü öğrenilen Şahin için öğle namazı sonrası Büyük Cami'de askeri tören düzenlendi. Törene Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl
, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu, Şahin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Fatih Şahin'in Türk Bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında cenaze arabasına konuldu. Bu sırada eşi Şule Şahin askerlerin taşıdığı tabuta ve fotoğrafına dokunarak "Her şeyimsin, bir tanem" diye gözyaşı döktü. Şahin'in annesi Aynur Şahin ise "Beni de götür yavrum" diyerek ağıt yaktı.
Uzman Çavuş Fatih Şahin'in cenazesi Sarmadut Mezarlığında toprağa verildi.