25.06.2019 13:59
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Kazada ölen uzman çavuş ve arkadaşının cenazeleri, Osmaniye'ye uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş ve arkadaşının cenazeleri, Osmaniye

ADIYAMAN'da geçirdikleri kazada yaşamını yitiren uzman çavuş Muhammet Kılınç (26) ile arkadaşı Ömer Alper Bülbül'ün cenazeleri, memleketleri Osmaniye'ye gönderildi.


ADIYAMAN'da geçirdikleri kazada yaşamını yitiren uzman çavuş Muhammet Kılınç (26) ile arkadaşı Ömer Alper Bülbül'ün cenazeleri, memleketleri Osmaniye 'ye gönderildi.
Kaza, gece saatlerinde, Gölbaşı- Adıyaman yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Memleketi Osmaniye'ye izinli giden uzman çavuş Muhammet Kılınç yönetimindeki 01 AS 921 plakalı hafif ticari araç, Çakal Köprüsü yakınlarında, Ahmet Burak Özhan'ın kullandığı 02 EB 942 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Muhammet Kılınç ile yanındaki arkadaşı Ömer Alper Bülbül yaşamını yitirdi. Uzman çavuş Muhammet Kılınç'ın cenazesi, bugün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan törenle alındı. Kılınç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında taşınıp, cenaze aracına konuldu. Muhammet Kılınç ile arkadaşı Ömer Alper Bülbül'ün cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Osmaniye'ye gönderildi.

- Adıyaman
Kaynak: DHA
Adıyaman , Osmaniye , Güncel

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