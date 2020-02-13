Haberler » Güncel » Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesi toprağa verildi - Haber

Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesi toprağa verildi

KAYSERİ'de kullandığı otomobilin kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ile kayınvalidesi Naime Veli (45) memleketleri Çankırı'da toprağa verildi.

13.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:16Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesi toprağa verildi

KAYSERİ'de kullandığı otomobilin kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ile kayınvalidesi Naime Veli (45) memleketleri 'da toprağa verildi.

Kaza, önceki akşam Kayseri-Malatya Karayolu'nun 22'nci kilometresinde yaşandı. Elazığ'da görev yapan Uzman Çavuş Yılmaz Yandım, yıllık izin alıp, ailesiyle birlikte memleketi Çankırı'ya gitmek üzere yola çıktı. Yandım yönetimindeki 46 F 1077 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada Yılmaz Yandım ile kayınvalidesi Naime Veli (45), olay yerinde hayatlarını kaybetti. Yandım'ın eşi Mehtap Yandım (26) ile kızı Asel (2) ağır yaralandı.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Yılmaz Yandım ve Naime Veli'nin cenazeleri, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak dün akşam memleketleri Çankırı'ya getirildi. Uzman Çavuş Yılmaz Yandım için, merkeze bağlı Ovacık köyünde tören düzenlendi.  Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile askeri erkanın katıldığı cenazede, Yandım'ın babası Abdullah, annesi Asiye ile 2 kardeşi güçlükle ayakta durabildi. Uzman Çavuş Yandım'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Naime Veli'nin cenazesi ise, Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde toprağa verildi.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan Mehtap Yandım ve kızı Asel'in tedavilerinin Kayseri'de sürdüğü öğrenildi.



Çankırı, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 18:40:14