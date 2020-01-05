Haberler » Güncel » Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Haber

Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı.

05.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:46
'nın Suruç ilçesinde dün minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı.
Alınan bilgiye göre, kazada yaralanan 12 kişiden Melek Akaltun (2) ve Semra Çelik, tedavi gördükleri Suruç Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopsi işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, kılınan namazın ardından Suruç'taki aile mezarlığında toprağa verildi.
Kazada ölen Meliha Akaltun'un naaşının, 20 yıllık çocuk özlemi sonrası dünyaya getirdiği 2 yaşındaki kızı Melek'in cenazesiyle yan yana defnedildiği öğrenildi.
Cenaze töreninde kazazedelerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Kazaya karışan otomobildekilerin, yakınlarının taziye ziyaretinden döndüğü belirtildi.
Halil Çankaya'nın kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüsle Fevzi Akaltun idaresindeki 63 AAV 346 plakalı otomobil, dün Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35'inci kilometresinde çarpışmış, kazada Meliha Akaltun ve Asiye Demir hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.
Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Halil Çankaya, Semra Çelik, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18   Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi (YENİDEN) - Haber
16:17   Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Haber
16:16   Futbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdı - Haber
16:13   Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar tatili - Haber
16:12   İzmir ve Balıkesir'de fırtına bekleniyor - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
13:21   Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
5.01.2020 16:19:47