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Kazada otomobil parçalara ayrıldı, sürücünün burnu bile kanamadı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde elektrik direğine çarpıp, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

03.08.2019 18:11 Kazada otomobil parçalara ayrıldı, sürücünün burnu bile kanamadı
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde elektrik direğine çarpıp, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Yenişehir ilçesi Akdere Mahallesi'nde Bayram Yardımcı (48) yönetimindeki 16 K 0608 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, Bayram Yardımcı kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan karayolunda trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.



Yenişehir, Akdere, Güncel

Kaynak: DHA

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