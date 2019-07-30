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Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

SİVAS'ta kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücü araçta sıkıştı.

30.07.2019 14:27 Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
SİVAS'ta kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücü araçta sıkıştı. Sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 30'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ayhan Çetinbaş'ın (44) kullandığı 58 TU 157 plakalı otomobil ile Yakup Yıldız'ın kullandığı 58 DP 680 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Çetinbaş, araç içerisinde sıkıştı. Kamyonet sürücüsü ise yara almadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Ayhan Çakırbey, itfaiye ekiplerinin 20 dakika süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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