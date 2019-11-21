Haberler » 3. Sayfa » Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti - Haber

Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilin kopan kapısında yola savrulan kadın hayatını kaybetti.

21.11.2019 00:33 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:37Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti
'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilin kopan kapısında yola savrulan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Niksar karayolu Bakışlı köyü mevkisinde şehir merkezinde seyir halinde olan İ.A. (40) yönetimindeki 60 AAG 175 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön kapısı yerinden koparken açılan kapıdan Neriman (37) yola savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Akkuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile birlikte 3 kişi ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Akkuş'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - TOKAT

Akkuş, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:51 "Ev halleri" notuyla video paylaşan Talat Bulut, hem şarkı söyledi hem dans etti
11:50 Eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alınmak istenen zanlı, mazot içip canına kıymak istedi
11:45 Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
11:42 32 adrese eş zamanlı "Duman-8" operasyonu
11:40 Belediye otobüsünde panik anları...Yolculardan biri yangın söndürme tüpüne yaslanınca köpük...
11:39 Siirt'te iki araç çarpıştı: 4 yaralı
11:37 Çankaya'da Çocuk Hakları Günü etkinlikleri
11:34 Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
00:10 Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı
21.11.2019 11:52:43