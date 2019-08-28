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Kazada otomobilin motoru yola fırladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

28.08.2019 11:04 Kazada otomobilin motoru yola fırladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolu İzmit istikametine seyreden E.B. idaresindeki 41 PN 119 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Çayırköy mevkisinden kara yoluna çıkan E.K'nin kullandığı 41 FE 239 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı aileden oldukları öğrenilen 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye götürdü.
Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazada, otomobilin motoru olay yerinden yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Otobüsteki yolcuların olay yerine getirilen başka bir araçla ulaşımları sağlandı.

Çayırköy, Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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