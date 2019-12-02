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Kazada savrulan otomobil bakkal duvarına çarptı: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil bakkal dükkanının duvarına çarparken, kazada 2 kişi yaralandı.

02.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:40Kazada savrulan otomobil bakkal duvarına çarptı: 2 yaralı
'in İslahiye ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil bakkal dükkanının duvarına çarparken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Dervişpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. M.E.Y. idaresindeki 27 GE 146 plakalı otomobil ile S.E. yönetimindeki 41 AV 649 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan M.E.Y. idaresindeki otomobil, bakkal duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan iki araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yolu açmak için araç vatandaşlar tarafından yol kenarına çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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