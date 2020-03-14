Kazada savrulan otomobil binanın bahçesine düştü: 2 yaralı
Kazada savrulan otomobil binanın bahçesine düştü: 2 yaralıKAYSERİ'de, çarpışan 2 otomobilden biri savrularak, 3 katlı binanın bahçesine devrildi.
14.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:34
Kazada savrulan otomobil binanın bahçesine düştü: 2 yaralı
KAYSERİ'de, çarpışan 2 otomobilden biri savrularak, 3 katlı binanın bahçesine devrildi. Kazada 2 sürücü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Salih Düzgün (35) yönetimindeki 38 ADC 455 plakalı otomobille Atakan Ünsal'ın (19) kullandığı 38 PR 795 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Düzgün'ün otomobili savrularak, 3 katlı binanın bahçesine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
3 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan Gülizar Kılıç, kaza sesini duyunca korku yaşadıklarını belirterek, "Sanırım 'arabaya vurmayayım' diye bu tarafa uçtu. Ben evden dışarı çıkıyordum. Çamaşır toplayacaktım. İçindeki yaralı 'Beni kurtarın' dedi. Komşumuz geldi. Kapıyı açıp onu oradan çıkardık" dedi.
KAYSERİ'de, çarpışan 2 otomobilden biri savrularak, 3 katlı binanın bahçesine devrildi. Kazada 2 sürücü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Salih Düzgün (35) yönetimindeki 38 ADC 455 plakalı otomobille Atakan Ünsal'ın (19) kullandığı 38 PR 795 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Düzgün'ün otomobili savrularak, 3 katlı binanın bahçesine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
3 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan Gülizar Kılıç, kaza sesini duyunca korku yaşadıklarını belirterek, "Sanırım 'arabaya vurmayayım' diye bu tarafa uçtu. Ben evden dışarı çıkıyordum. Çamaşır toplayacaktım. İçindeki yaralı 'Beni kurtarın' dedi. Komşumuz geldi. Kapıyı açıp onu oradan çıkardık" dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Kazada savrulan otomobil binanın bahçesine düştü: 2 yaralı
Etiketler : Osmanlı Mahallesi, Melikgazi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler