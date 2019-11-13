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Kazada savrulan otomobil yol kenarındaki bisikletliye çarptı: 4 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde başka otomobille çarpışıp savrulan otomobil, yol kenarındaki bisikletliye çarptı.

13.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:01Kazada savrulan otomobil yol kenarındaki bisikletliye çarptı: 4 yaralı

ANTALYA'nın ilçesinde başka otomobille çarpışıp savrulan otomobil, yol kenarındaki bisikletliye çarptı. Bisikletliyle birlikte 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Ambulansa yol vermek amacıyla aniden kavşağa giren 07 AEC 481 plakalı otomobile, karşı yönden gelen 07 SKF 87 plakalı otomobil çarptı. Araçlardan biri, savrulup yol kenarında bisikletiyle bekleyen kişiye çarptı. Bisikletli bir işyerinin bahçesine fırladı. Kazada, isimleri öğrenilemeyen otomobil sürücüleriyle araçlardan birinde bulunan kişi ve bisikletli yaralandı. 4 yaralı, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisikletli kaldırım kenarında dururken, kavşağa giren otomobile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı, savrulan otomobili fark eden bisikletlinin kendisini kaldırıma atması ve iş yerinde oturan kadın müşterilerin yaşadığı panik görülüyor.



Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA

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