Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:13



08 Aralık 2018 Cumartesi 17:13

Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandıKONYA - Konya'da otomobilin içinde göreve giden polislerin bulunduğu olay yeri inceleme aracına çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Teke dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi Karakayış Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesinden Yaşar O. idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis olay yeri inceleme aracı göreve gittiği esnada kavşaktan hatalı dönüş yaptığı iddia edilen İbrahim T. yönetimindeki 42 FKB 63 plakalı otomobil, olay yeri inceleme aracına çarptı. Kazada çarpışmanın şiddeti ile karşı şeride geçerek bir ağaca çarpan ardından da takla atan olay yeri inceleme aracında bulunan polis memurlarından sürücü Yaşar O. ve Mevlüt B. yaralanırken, Ali Teke araç altında kalarak şehit oldu.Şehidin cenazesi Konya Şehitliğinde defnedildiŞehit polis memuru Ali Teke'nin cenaze namazı ikindi namazını müteakip Konya Şehitliği namazgahında kılındı. Şehit Teke'nin cenaze töreninde ailesi, annesi, babası ve yakınları gözyaşlarını tutamayarak uzun süre şehidin tabutuna sarıldı. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak cenaze töreni boyunca baba Sabri Teke'nin koluna girerek teselli etti. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, polis teşkilatına ve şehidin ailesine baş sağlığı diledi. Şehit memur Teke'nin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından şehit polis memuru Ali Teke'nin Türk Bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak Konya Şehitliğine götürüldü. Şehidin cenazesi dualarla Konya Şehitliğinde defnedildi.Şehidin cenaze törenine, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, protokol üyeleri, polis memurunun mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.