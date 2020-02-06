Kazada sıkışan TIR şoförü, 2 saatte kurtarıldı

BOLU'da TEM Otoyolu'nda önündeki TIR'a çarpan, TIR'ın şoförü Sedat Ariş, sıkıştığı araçtan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Rüzgarlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sedat Ariş yönetimindeki 27 V 6152 plakalı TIR, Oğuzhan Şimşek yönetimindeki 06 SEV 08 plakalı demir boru yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Ariş'in kullandığı TIR'ın sürücü kabini, yerinden çıkarak önündeki TIR'ın dorsesinin üzerine devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, İtfaiye, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Sedat Ariş, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Ariş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ariş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde ulaşım yaklaşık 2,5 saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normale döndü.

FOTOĞRALI