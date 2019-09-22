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Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü

Konya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

22.09.2019 11:30Kazada yaralanan 3 yaşındaki çocuk öldü
Konya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Meram ilçesinde 15 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 3 yaşındaki Zehra Betül Özoğlu, kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Özoğlu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi 17160. Sokak'ta 15 Eylül'de, 42 FNE 08 plakalı kamyon, tali yoldan çıkan 42 ZC 471 plakalı otomobille çarpışmış, otomobilde bulunan 5 kişi yaralanmıştı.
Yaralılar, ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılmıştı.

Meram, Eylül, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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