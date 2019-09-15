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Kazada yaralanan asker 1 yıl sonra şehit oldu

IĞDIR'da geçen yıl devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

15.09.2019 09:20Kazada yaralanan asker 1 yıl sonra şehit oldu
IĞDIR'da geçen yıl devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır bölgesinde 06 Haziran 2018 tarihinde devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Eylül 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden şehit Hatipoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.



Iğdır, Güncel

Kaynak: DHA

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