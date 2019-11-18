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Kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan mahalle bekçisi Remzi Gönden (30), tedavi gördüğü hastanede, 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

18.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:43Kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan mahalle bekçisi Remzi Gönden (30), tedavi gördüğü hastanede, 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 5 Kasım'da, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 UA 549 plakalı kamyonet, iddiaya göre, Yenişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Remzi Gönden'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Gönden, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gönden, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Remzi Gönden'in cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, götürüldüğü Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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Kaynak: DHA

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