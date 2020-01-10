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Kazada yaralanan çocuk sürücüyle tartışan babasını sakinleştirmeye çalıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kız çocuğunun sürücüyle tartışan babasını sakinleştirmeye çalışması dikkati çekti.

10.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:46Kazada yaralanan çocuk sürücüyle tartışan babasını sakinleştirmeye çalıştı
'nın ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kız çocuğunun sürücüyle tartışan babasını sakinleştirmeye çalışması dikkati çekti.
Aydınevler Mahallesi'nde Cemile K'nin kullandığı 07 LSJ 41 plakalı otomobille Serpil T. yönetimindeki 06 BHP 376 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada Cemile K'nin kullandığı otomobilde bulunan 9 yaşındaki kız çocuğu hafif yaralandı.
Kaza yerine gelen kadın sürücülerin eşleriyle yakınları arasında tartışma çıktı. Yaralı kız çocuğu "Yapma baba" diyerek babasını sakinleştirmeye çalıştı.
Çevredekiler ve polislerin araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı.
Annesinin başında beklediği kız çocuğu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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