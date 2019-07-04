Kazada yaralanan genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'te otomobilin direğe çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yenice ilçesinden Karabük'e geldiği otomobilin Yassıkaya Tüneli girişinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Melek Benli yoğun bakıma alındı.

Hastanede 13 gündür tedavi gören Benli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Yenice ilçesinden Karabük'e gelen Mehmet Benli (54) yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobil, 21 Haziran'da Yassıkaya Tüneli girişinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpmıştı. Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Melek ve Kezban Benli (45), 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA