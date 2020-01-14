Haberler » 3. Sayfa » Kazada yaralanan göç idaresi personelinin tedavisi sürüyor - Haberler

Kazada yaralanan göç idaresi personelinin tedavisi sürüyor

Malatya'da trafik kazasında yaralanan İl Göç İdaresi personeli 4 kişinin tedavisi kaldırıldığı hastanede sürdürüyor.

14.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:56Kazada yaralanan göç idaresi personelinin tedavisi sürüyor
'da trafik kazasında yaralanan İl Göç İdaresi personeli 4 kişinin tedavisi kaldırıldığı hastanede sürdürüyor.

Malatya kara yolu Kelhalil Mehallesi'nde seyir eden Şerif Canpolat yönetimindeki 44 AAK 566 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmiş, kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralanmıştı. Yaralı 4 kişinin tedavisi, kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Hastanesinde sürdürülüyor. Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, Vali Aydın Baruş da yaralıları ziyaret ederek, hastane başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ve doktorlardan durumları hakkında bilgiler aldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen de Vali Baruş'a eşlik etti. - MALATYA

Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:26  Prematüre bebek kalp ameliyatıyla hayata tutundu - Haberler
11:23  Üroloji Uzmanı Boz: Kuruyemişler böbrek taşı yapabilir - Haberler
11:20  İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı" - Haberler
11:15  MHP Grup Toplantısı - Haberler
11:13  İzinsiz kullandıkları kredi kartı iki kardeşe ölüm getirdi - Haberler
11:05  13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu - Haberler
10:53  Devlet Bahçeli 6 ay sonra grup toplantısı düzenledi - Haberler
10:48  Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi - Haberler
10:45  Son dakika: İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu - Haberler
10:42  Evine gizlice girdiği kız arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü - Haberler
14.01.2020 11:31:31