Kazada yaralanan HDP
'li vekil Şanlıurfa
'ya sevk edildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan HDP Şanlıurfa Milletvekili
Ayşe Sürücü, Viranşehir Devlet Hastanesi
'ndeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de içinde bulunduğu otomobil, Ceylanpınar yolunda başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan HDP'li vekil, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ayşe Sürücü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Devlet Hastanesi, Milletvekili, Şanlıurfa, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
Kaynak: İHA