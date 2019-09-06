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Kazada yaralanan kadın 10 gün sonra hayatını kaybetti

Gaziantep'te 10 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

06.09.2019 11:23 Kazada yaralanan kadın 10 gün sonra hayatını kaybetti
Gaziantep'te 10 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Nurdağı-Gaziantep karayolu Yamaçoba Mahallesi mevkisinde 10 gün önce meydana geldi. Resmiye D.'nin kullandığı 49 AL 101 plakalı otomobil, hatalı sollama yapan bir araca çarpmamak isteyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kazada, 46 yaşındaki Hülya Çetin kafasını sert bir şekilde cama çarparak ağır yaralandı. Çetin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

10 gündür yoğun bakımda olan Hülya Çetin, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Çetin'in cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Çetin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Talihsiz kadının cenazesi, İslahiye ilçesine bağlı Civilli Mahallesi'nde defnedildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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