Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Aliağa ilçesinde, işçi servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
18.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:10
İzmir 'in Aliağa ilçesinde, işçi servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir- Çanakkale kara yolu Çitlembik mevkisinde meydana geldi. R.Y (60) yönetimindeki 35 S 64086 plakalı işçi servis otobüsü, Ömer Şahan'ın (25) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Şahan ağır yaralandı. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir- Çanakkale kara yolu Çitlembik mevkisinde meydana geldi. R.Y (60) yönetimindeki 35 S 64086 plakalı işçi servis otobüsü, Ömer Şahan'ın (25) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Şahan ağır yaralandı. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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