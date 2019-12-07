Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin, kurtarılamadı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iki gün önce otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Öksüz (19), bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Perşembe günü saat 23.00 sıralarında, Turan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Kasksız sürücü Hüseyin Öksüz'ün kullandığı 09 PM 109 plakalı motosikletle yan yoldan gelen M.E.U. yönetimindeki 09 CCC 48 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Öksüz, yola savrulup, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Öksüz, ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öksüz, doktorların tüm çabasına rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.E.U. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.