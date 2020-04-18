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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

Denizli'de motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, sürücünün hayatını taktığı kask kurtardı.

18.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:22
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı
Denizli 'de motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, sürücünün hayatını taktığı kask kurtardı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kalp Merkezi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf A. idaresindeki 06 ZFR 52 plakalı otomobil, benzin istasyonundan çıktığı sırada Abdullah K. yönetimindeki 09 ABD 765 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri ise yaralanan kurye Abdullah K.'ya müdahale etti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Abdullah K.'yı kullandığı kask hayatını kurtarırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan 06 ZFR 52 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf A. ise ifade alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Denizli, 3. Sayfa
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