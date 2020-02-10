Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı

ANTALYA'da dün trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'e Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde müdahalede bulunuldu. AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Mehmet Özhaseki'nin burnundaki kırığa müdahale ettiklerini, Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşinin ise 2 kaburgasında çatlak olduğunu ve tedavilerinin yapıldığını söyledi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D400 yolunun DSİ mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in bulunduğu Ender Aysal'ın kullandığı 07 SE 947 plakalı VIP minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki palmiye ağacına çarparak durdu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Özhaseki, Yusuf Ziya Yılmaz ve Menderes Türel, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Türel ve Yılmaz ayakta tedavi edilirken, Mehmet Özhaseki'ye müdahalede bulunuldu.

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİLER

Yaralılar, Serik'teki müdahale sonrası ambulansla AÜ Hastanesi'ne getirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile hastane yetkilileri de dün hastaneye gelerek bilgi aldı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yaralıların sağlık durumuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, Mehmet Özhaseki'nin burnunda kırık olduğunu ve müdahale edileceğini söyledi.

Yusuf Ziya Yılmaz ve Menderes Türel, tedavilerinin tamamlanmasının ardından sabaha karşı taburcu edilirken, Mehmet Özhaseki ise burnundan ameliyat oldu. Ameliyata AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da katıldığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, bugün AÜ Hastanesi toplantı salonunda yaralıların tedavileri ve son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Saat 18.30'da kaza haberini aldıklarını belirten Ünal Hülür, yaralıların ilk olarak Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi. Yaralılara bütün tetkiklerin yapıldığını ve Mehmet Özhaseki'nin burnunda ve boynundaki kemikte bir sorun tespit ettiklerini kaydeden Ünal Hülür, tedavilerinin AÜ Hastanesi'nde devam ettiğini ifade etti.

'MUHTEMELEN YARIN TABURCU EDERİZ'

AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise Mehmet Özhaseki'nin acilde boyun MR'ının çekildiğini, boyun kemiklerinin uç kısmında çatlak tespit edildiğini aktardı. Boyundaki kemiklerle ilgili müdahalede bulunmadıklarını belirten Prof. Dr. Aydınlı, şöyle konuştu:

"Burnunda parçalı bir kırık vardı. Anestezi eşliğinde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından müdahale edilerek yerine oturtuldu. Şu anda gayet iyi. Oturur vaziyette ağızdan beslenebiliyor. Özhaseki'nin eşi Semiha Özhaseki'nin çenesinde hafif bir darbe var. Onun yatışını dahi yapmadık. Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in parmağında ve dizinde incinme vardı tedavileri yapılıp taburcu edildi. Özhaseki çiftinin tedavileri bir süre daha burada devam edecek. Muhtemelen yarın taburcu ederiz."

'HİÇBİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını da kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'ın iki kaburgasında çatlak var. Herhangi bir ameliyat önerilmedi ilaçlı tedavi önerildi. Uçakla bir süre seyahat edemeyecek. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok" dedi.