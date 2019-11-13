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Kazada yaralanan PTT görevlisine yoldan geçen sağlıkçı müdahale etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olan PTT görevlisi yaralandı.

13.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:56Kazada yaralanan PTT görevlisine yoldan geçen sağlıkçı müdahale etti

BURSA'nın ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olan PTT görevlisi yaralandı. Kazazedeye ilk müdahaleyi ise yoldan geçen ve o gün izinli olan sağlık görevlisi yaptı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Cesim Taş (35) yönetimindeki 52 EH 583 plakalı otomobil, iddiaya göre, TIR'ın sıkıştırması nedeniyle manevra yaparak yanında seyir halinde olan PTT memuru Yılmaz Keçeli (32) yönetimindeki 16 AFY 770 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. O sırada aracıyla olay yerinden geçen sağlık görevlisi Furkan Toprak, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulanstaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



İnegöl, Bursa, PTT, Güncel

Kaynak: DHA

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