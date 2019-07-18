18.07.2019 02:25
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kazada yaralanan şahıs yaşam savaşını kaybetti

Kazada yaralanan şahıs yaşam savaşını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet Kambur(50), yaşam savaşını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet Kambur(50), yaşam savaşını kaybetti. Kambur'un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Aydın'ın Söke ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi günü Söke-Bodrum Karayolu Özbey mevkinde trafik kazası meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 16 L 9027 plakalı otomobil ile Ahmet Kambur idaresindeki elektrikli bisikletin çarpışması sonucu Ahmet Kambur yaralanmış ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede iki gündür tedavi gören Ahmet Kambur doktorların tüm müdahalelerine karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kambur, düzenlenen cenaze töreninin ardından Özbey mezarlığında toprağa verildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Ahmet Kambur, Aydın, Söke, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
02:25   Kazada yaralanan şahıs yaşam savaşını kaybetti
02:18   Sincan Belediyesi'nin AKP'li Meclis üyesi trafik kazası geçirdi
02:08   Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil takla atıp karşı şeride geçti: 2 yaralı
01:59   Tekirdağ'da korkutan yangın
01:22   Camiye gelmeyince öldüğü ortaya çıktı
01:20   Cinayet zanlısının üzerinden cephanelik çıktı
00:27   Elazığ'da ahır yangını korkuttu