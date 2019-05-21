Kazada yaralanan sürücü 16 gün sonra öldü

Kazada yaralanan sürücü 16 gün sonra öldüKazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastanede tedavim altına alına şahıs 16 gün sonra hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, 5 Mayıs
Pazar günü Eyyübiye
ilçesine bağlı Sadun Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobille Halil Darga'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Halil Darga, 16 gün sonra hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morgunda otopsi işlemleri yapılan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Şanlıurfa
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Kaynak: İHA