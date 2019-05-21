21.05.2019 19:00
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Kazada Yaralanan Sürücü 16 Gün Sonra Öldü

Kazada yaralanan sürücü 16 gün sonra öldü Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastanede tedavim altına alına şahıs 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü 16 gün sonra öldü
Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastanede tedavim altına alına şahıs 16 gün sonra hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, 5 Mayıs Pazar günü Eyyübiye ilçesine bağlı Sadun Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobille Halil Darga'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Halil Darga, 16 gün sonra hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri yapılan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazada Yaralanan Sürücü 16 Gün Sonra Öldü Şanlıurfa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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