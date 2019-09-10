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Kazada yaralanan sürücü, 2 gün sonra öldü

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Ali Kemal Türk (38), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

10.09.2019 11:59 Kazada yaralanan sürücü, 2 gün sonra öldü
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Ali Kemal Türk (38), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, önceki gün sabah saatlerinde, Kocabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ali Kemal Türk yönetimindeki 20 V 1438 plakalı otomobil, yol kenarında, park halinde bulunan 20 H 3020 plakalı kamyona arkadan çarptı. Ağır yaralanan Türk, araçta sıkıştı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Türk, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türk, 2 gün süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Türk'ün, bugün Acıpayam ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.



Ali Kemal, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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