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Kazada yaralanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Sinop'ta kamyonun traktör ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan traktör sürücüsü Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

13.01.2020 21:17 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:22Kazada yaralanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti
'ta kamyonun traktör ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan traktör sürücüsü 'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Sinop'un Boyabat ilçesinin Osmanköy mevkisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özler G.(55) idaresindeki 45 TV 083 plakalı kamyon, Mehmet (81) yönetimindeki 57 AY 260 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Sözcü, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 3 çocuk babası Mehmet Sözcü yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, Sözcü, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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