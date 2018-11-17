Kazada Yaralanan Üniversiteli Aslıhan'ın Beyin Ölümü Gerçekleşti (4)

MİMARLIK MALZEMELERİ FAKÜLTEYE BAĞIŞLANDI Akdeniz Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar
'ın cenazesi ailesi tarafından üniversite yerleşkesindeki törenin ardından Aydın
'ın Kuşadası
ilçesine gönderildi. Törene, Kocapınar'ın ailesinin yanı sıra arkadaşları ve akademisyenler katıldı. Öğrenciler ve yakınları tören boyunca gözyaşı döktü. Baba Okan Kocapınar, kızının okul malzemelerini öğrencilerin kullanması için fakülteye bağışladı. Kocapınar'ın cenazesi yarın öğle vakti Kuşadası Ege
Mahallesi Ege Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Aydın,Kuşadası,Kocapınar
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:42